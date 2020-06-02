Киев, , 11:58 — REGNUM В президентской фракции «Слуга народа» в настоящий момент «фактически все» депутаты недовольны работой МВД и главы этого ведомства Арсена Авакова.

Такое заявление в Верховной раде сделал сегодня, 2 июня, депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

Парламентарий отметил, чтодепутаты партии Зеленского постоянно обсуждают различные претензии к Авакову «между собой» и предложил «вынести это в публичную плоскость».

«Я сейчас заявляю всей стране… во фракции «Слуга народа» фактически все депутаты недовольны работой министерства внутренних дел… Надо набраться сил, перестать бояться, принять правильное решение и отправить Авакова в отставку», — сказал Шевченко.

Вместе с тем, глава фракции «СН» Давид Арахамия пока не прокомментировал, можно ли считать это заявление официальной позицией политической силы.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Аваков — «мощный министр», и ситуация в стране сложная. При этом он уточнил, что главный вызов для главы МВД — «дело Шеремета», поскольку «он начал это дело, он должен его довести до конца, до результата — чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны».

После этого в полиции Украины произошли два резонансных скандала — изнасилование женщины полицейскими в Киевской области и перестрелка с участием десятков человек в Броварах 30 мая, от которой силовики практически устранились.