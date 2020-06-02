2 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Сенат Польши внес определенность в президентские выборы. Правящая партия может сделать 28 июня, когда по ее планам поляки должны будут избирать главу государства, днем возвращения к нормальной жизни, снимая шаг за шагом до момента голосования карантинные ограничения. Ну а если что-то пойдет не так, то виноватыми объявят власти городов.

Станислав Стремидловский, , 11:51 — REGNUM Сенат Польши внес определенность в президентские выборы. Поляки будут избирать главу государства 28 июня, как и анонсировал ранее глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Наконец-то, ведь эпидемия коронавируса внесла хаос и сумятицу, отменив запланированное на 10 мая голосование. За время, что велись политические бои, чуть было не распалась правящая правоцентристская коалиция, возглавляемая PiS; ведущая оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) поменяла своего кандидата на пост президента; национальное избирательное законодательство пополнилось таким новшеством, как «бюллетень по почте».

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Право и Справедливость» не контролирует, в отличие от Сейма, высшую палату парламента. И потому сенаторам от оппозиции удавалось вставлять палки в колеса правящей партии, для которой чем раньше бы прошли выборы, тем было бы лучше. Но в итоге Сенат одобрил закон об особых правилах организации всеобщих выборов президента Республики Польша подавляющим большинством — «за» проголосовали 94, один против и четыре воздержавшихся. Что бы это значило? Даже несмотря на внесение сенаторами 36 поправок, очевидно, что оппозиция пошла на уступку PiS, хотя долгое время противники PiS пытались перенести выборы как можно дальше, как минимум на осень, рассчитывая, что правительство не сможет справиться с коронавирусным кризисом, и это подорвет рейтинги действующего польского президента Анджея Дуды, которого поддерживает правоцентристская коалиция. Судя по всему, на изменение позиции повлияло то, что в избирательную кампанию на стороне «Гражданской платформы» вступил президент Варшавы Рафал Тшасковский, сменивший наделавшую кучу ошибок Малгожату Кидаву-Блоньскую.

Польские избиратели позитивно отреагировали на этот «переворот», а значит, у оппозиции появилась надежда протолкнуть своего кандидата и сломать монополию правящей партии, поскольку, как пишет одно из польских изданий, «если нынешний президент победит — мы можем ожидать прочную бетонную конструкцию». Социологические опросы теперь показывают, что Дуда не может рассчитывать на легкую победу, хотя ранее многие прогнозировали ему успех уже в первом туре. Недавнее исследование United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM демонстрирует, что во второму туре действующему президенту смогут противостоять три кандидата. В паре Тшасковский — Дуда первого поддержат 44,3% опрошенных, второго — 44,5%. В паре с телеведущим Шимоном Холовней — 43,4% и 43,1%. В паре с председателем Польской крестьянской партии (PSL) Владиславом Косиняком-Камышем — оба имеют по 45,3%. Однако именно Тшасковского, а не Холовню или Косиняк-Камыша рассматривает своим главным оппонентом «Право и Справедливость». Телеведущий не возглавляет какую-либо партию в принципе, и потому может лишь досаждать PiS. Что касается PSL, то она партия настолько гибкая, что подходит для любых альянсов, включая и правоцентристкую коалицию.

Столичный президент — дело другое. Он не только представляет полного антагониста правящей партии, «Гражданскую платформу», которая настроена воинственно в отношении своего оппонента и грозит сторонникам и активистам PiS различными карами. Кстати, Тшасковский в этом случае ведет себя более грамотно, хотя иногда и срывается, обещая уволить сотрудников правительственного телеканала TVP. Однако вместе с тем он обещает не отменять те инициативы «Права и Справедливости», что себя хорошо зарекомендовали, например программу социальной поддержки семей 500+. Помимо того, он пробует играть на настроениях части электората PiS, публично отдавая должное погибшему в смоленской катастрофе президенту Польши Леху Качиньскому, незаметно противопоставляя его как политика умеренного Ярославу Качиньскому, брату главы государства. Главной проблемой варшавского президента является, скорее, глубокий раскол между польским городом и польской деревней.

Варшавский снобизм и высокомерие и до того были предметом скрытого и не очень скрытого недовольства, прорываясь даже на уровень анекдотов. Но в последнее время всё это стали наделять и политическими характеристиками. «Городские» начали позиционироваться как прогрессивные и проевропейские космополиты, «деревенских» определяли в нишу ретроградов, религиозных фанатиков, восстающих против стирающей национальные черты и особенности глобализации. Наличие такого «фронта» видят не только поляки. Немецкие издания, симпатизирующие столичному президенту, тоже замечают, что «Польша — это страна с сельским характером», и «чтобы победить на выборах, «дитя метрополии», Тшасковский, должен заручиться поддержкой польской провинции». Тем более что PiS имеет шанс обернуть в свою пользу коронавирусный кризис. Правящая партия может сделать 28 июня днем возвращения к нормальной жизни, снимая шаг за шагом до момента голосования карантинные ограничения. Ну, а если что-то пойдет не так, то виноватыми объявят власти городов.