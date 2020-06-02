Киев, , 11:46 — REGNUM Украинский политолог Юрий Романенко советует властям страны не ограничиваться полумерами и провести «вуду-обряд по воскрешению Ялтинско-Потсдамской системы 1945 года».

Об этом эксперт заявил 2 июня, комментируя заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что Украина может начать консультации в рамках Будапештского меморандума.

Украина в своих рефлексиях традиционно опаздывает на десятилетия, подчеркивает политолог.

«Ни США, ни Великобритании не нужны украинские проблемы… Например, США явно уходят в свой внутренний кризис и не хотят нести издержки за десятки разных несозревших придурков-нахлебников, неспособных десятилетиями построить более-менее работающие государства», — заявил Романенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из интервью Резников заявил, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума для Украины было бы «шагом в правильном направлении».

«Одна попытка сделать это уже была сделана. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в Будапештском формате. В то время эта инициатива не пошла дальше. Теперь мы должны рассмотреть вопрос о возвращении в «формат Будапешта»», — призвал киевский чиновник.

Меморандум о гарантиях безопасности Украине в связи с присоединением ее к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией.