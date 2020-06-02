Москва, , 11:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется опереться на Россию в его борьбе с Францией и Германией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президенты России и Америки обсудили процесс подготовки к созыву G7.

«У Трампа сейчас непростые отношения со странами Запада. В том числе со странами Европы — Францией и Германией. И в этой ситуации он рассчитывает на то, что Россия может выступить балансиром, противовесом европейским странам. Иными словами, Трамп хочет опереться на Россию для того, чтобы усилить позиции Америки в её диалоге с союзниками, — сказал политолог. — Эту идею Трамп мог бы реализовать и раньше. Но четыре года были потрачены даром, так как Трампу была навязана повестка его мнимого союза с Россией и вмешательства России во внутриполитические процессы в США».

Однако сейчас, как полагает Шаповалов, Трамп уже никак не связан этой повесткой, он вышел на предвыборную кампанию и мало что может изменить его лишний реверанс в сторону России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке и соглашение ОПЕК+, отметили важность активизации диалога по стратегической стабильности.