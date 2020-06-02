Москва, 2 июня 2020, 11:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется опереться на Россию в его борьбе с Францией и Германией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президенты России и Америки обсудили процесс подготовки к созыву G7.
Однако сейчас, как полагает Шаповалов, Трамп уже никак не связан этой повесткой, он вышел на предвыборную кампанию и мало что может изменить его лишний реверанс в сторону России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке и соглашение ОПЕК+, отметили важность активизации диалога по стратегической стабильности.