2 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Валерий Пушилин, , 11:37 — REGNUM В конце мая глава Следственного комитета России А. Бастрыкин поручил активизировать фиксацию военных преступлений на Донбассе, а официальный представитель Следственного комитета (СК) заявил, что виновные должны стать известными всем и рано или поздно понести заслуженное наказание. В одном производстве соединено более 300 уголовных дел, фигурантов — более 50 лиц, причем СК и Russia Today ведут совместный проект об этих преступлениях.

Донбасс

Хочется спросить: те, кто способен бить из артиллерии по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, хоть немного способен переживать по поводу данных уголовных дел? И есть ли хоть какая-то перспектива при нынешних раскладах закончить свой жизненный путь иначе, чем в глубокой старости и окружении любящей семьи?

Прекрасно, что СК взаимодействует с RT, но было бы лучше, если бы СК также взаимодействовала со всеми СМИ и представителями гражданского общества, в том числе консультируя, что допустимо и что нет в освещении военных преступлений и как можно юридически безупречно вытаскивать на свет божий фигурантов этих преступлений, при этом принципиально важно, чтобы RT, другие СМИ, гражданское общество распространяли информацию на разных иностранных языках.

После обстрела © ИА Красная Весна

До тех пор пока этот процесс не налажен, само общество, его неравнодушная часть, должно действовать активно и грамотно. Хочется отметить несколько важных моментов. Мы не должны превращаться в украинский «Миротворец», где неадекватные люди вываливают грязь на любого инакомыслящего и подвергают его жизнь опасности, вываливая личные данные на всеобщее обозрение. Но при этом важно помнить, что статус фигурантов реальных уголовных дел — это не то же самое, что альтернативная точка зрения, за которую с позволения сказать «активисты» размещают людей на «Миротворце». Вообще нет универсальных ответов, надо детально изучать все возможные юридические аспекты разных ситуаций. Важно отметить, что, при всей сложности вопроса (и разных позициях, занимаемых судебными органами, например), нет однозначных оснований утверждать, что журналист является субъектом, обязанным не нарушать принцип презумпции невиновности. Высказывание журналистом своего мнения не нарушает принципа презумпции невиновности, так как журналист не обладает полномочиями по ограничению прав и свобод гражданина. Кроме того, журналист, обязанный получать согласие гражданина на распространение сведений о его личной жизни, имеет право этого не делать, если это необходимо для защиты общественных интересов (п. 5 ст. 49 ФЗ о СМИ). В остальном же представители гражданского общества и СМИ должны как следует самостоятельно разбираться во всех тонкостях в каждой конкретной ситуации, в чем очень поможет данный материал.

Неотвратимость наказания — идейное положение.

Ненадлежащее соблюдение этого принципа приводит к терпимой реакцией общества к преступлениям и их последствиям и подрывает моральные устои общества в целом. Прекрасно, что СК подчеркивает неотвратимость наказания украинских военных преступников. Но без адекватных действий все это останется лишь словами, и фактическая безнаказанность фигурантов медленно и уверенно будет разрушать наше общество. Именно поэтому общество, оглохшее уже от криков о помощи от страдающих от обстрелов городов и поселков Донбасса, не может сидеть сложа руки. Мы, в частности, — не можем, и поэтому призываем само общество действовать. Ежедневно жители, чьи города и поселки украинская артиллерия буквально сносит с лица земли, умоляет и кричит: не молчите, люди, нас уничтожают, нас методично и беспощадно разносят в щепки. Даже те, кто не погибает и не получает ранения, не может оставаться здоровым после таких испытаний. Девочка с плакатом «Я Горловка, я хочу жить», которую мы разместили на странице Фонда, не оставляет равнодушной самую черствую душу, заставляет людей сделать хотя бы такую малость — распространить эту фотографию. Активность нашего общества — это наше самосохранение. Сегодня мы забываем о Горловке — завтра Горловкой станем все мы. Нас не будет, мы станем Миннеаполисом, мы самоуничтожимся как общество.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Низкий поклон всем российским добровольцам, пожертвовавшим собой ради защиты Донбасса. И прости, родной Донбасс, что мы не можем пока повлиять на наше руководство, побудить его выполнить реально функцию гаранта Минских соглашений. Простите, добровольцы и активисты, выданные нашими властями туда, где их преследуют за сделанный когда-то выбор честного человека.

Здоровая часть общества не может мириться с ежедневным и будничным шестилетним уничтожением Донбасса. Мы не можем довольствоваться относительным благополучием и спокойствием, зная, что за него шесть лет дети Донбасса платят оторванными ручками и ножками, а также просто своими жизнями. Но общество, не разбудив свою власть, не может само сделать все нужное. Принцип неотвратимости наказания возлагает на государство в том числе и задачу пресечения преступления и воздействия на правонарушителя, обеспечение реальности ответственности, реальности ее действия, ее осуществления. Общество не может самостоятельно разместить военного преступника в местах отбывания наказания. Это должно сделать государство, его президент.

А именно:

1) приказать ССО доставить фигурантов в СИЗО, суды или места отбывания наказаний;

2) зафиксировать в СБ ООН факт саботажа Украиной Минских соглашений;

3) на правах гаранта Минских соглашений и конституционных прав российских граждан, в том числе права на жизнь, установить короткий дедлайн на прекращение военных действий;

4) поставить в известность Украину, что по истечении дедлайна по нарушителям перемирия и штабам, издающим преступные приказы, будут нанесены точечные удары.

Хватит хитрых планов! Безнаказанность украинских военных преступников разрушает не только Донбасс, но и саму Россию.

Валерий Пушилин — президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина — Россия»