Москва, 2 июня 2020, 11:33 — REGNUM Совфед одобрил закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Закон вступает в силу поэтапно — до 2026 года.
«Для нас разработка регистра обусловлена, прежде всего, обеспечением безопасности», — заверил сенаторов глава ФНС Даниил Егоров.
Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.
Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств. Регистр гармонизирует данные, отметил Егоров.
В целом в системе будет 30 видов сведений. Данные о доходах туда не входят, заверил глава ФНС.
Закон предусматривает работу в особом порядке с данными спецсубъектов, в частности президента, министров и так далее, а также сотрудников специальных служб, в частности ФСБ. Кроме того, также в отдельном регистре учитываются сведения о судьях, свидетелях и так далее.
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В Госдуме депутаты оппозиционных фракций высказывали опасения в связи с работой регистра, звучали опасения в связи с высокой вероятностью утечки персональных данных.
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