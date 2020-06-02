Кемерово, , 11:26 — REGNUM В администрации правительстве Кемеровской области появилось министерство угольной промышленности. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что это позволит эффективнее взаимодействовать с федеральными министерствами и решать проблемы отрасли.

«Это ещё один инструмент, чтобы консолидировать всех угольщиков и отстаивать интересы угольной отрасли в правительстве Российской Федерации», — сказал на сегодняшней пресс-конференции Цивилёв.

Он подчеркнул, что из-за спада на мировом рынке энергоносителей вывозить кузбасский уголь на экспорт в западном направлении невыгодно, и Крегиону нужна помощь.