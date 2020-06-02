Москва, , 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. Об этом 2 июня рассказал источник в МИД РФ, его слова приводит РИА Новости.

«Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина — не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке (Украины — ред.) это не имеет», — заявил источник.

Также он отметил, что такие переговоры не будут иметь никаких перспектив и потому, по его мнению, данное предложение является имитацией активности, которое украинская сторона предпринимает вместо того, чтобы серьезно исполнять совместно с Донбассом Минские соглашения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что переговоры по ситуации Донбассе должны проводиться в «будапештском формате» между Украиной, США и Великобританией, но без участия России.