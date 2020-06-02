Детройт, США, , 11:29 — REGNUM Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер призвала возмущенных сограждан к мирным демонстрациям, передает Washington Examiner.

1 июня Уитмер отменила предписание Мичигана остаться дома — на 11 дней раньше срока ‑ и сказала мичиганцам: «оставайтесь умными, будьте в безопасности, и давайте все сделаем свою часть работы».

Она также объявила, что рестораны смогут вновь открыться с ограниченной пропускной способностью на следующей неделе. В настоящее время разрешены собрания менее 100 человек, что означает, что массовые протесты по-прежнему являются незаконными в соответствии с планом постепенного возобновления работы государства.

Уитмер добавила, что у нее есть «высокий уровень беспокойства» по поводу возможности распространения вируса во время протестов. «На многих ранних дневных мероприятиях, которые действительно были мирным протестом, люди были в масках. Когда наступила ночь … мы видели меньше масок, и это вызывает беспокойство», — сказала она.