Москва, , 11:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, похоже, готов сделать всё, чтобы Россия перестала поддерживать Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя новость о том, что Трамп пригласил в формат G7 ещё четыре страны, в том числе Россию.

«Конечно, Трамп знает об особых отношениях, которые существуют у России с Китаем. Россия в настоящий момент куда ближе Китаю, чем Штатам. Но Трампа не покидает надежда сыграть роль антикиссинджера, — сказал Шаповалов. — Основная заслуга Генри Киссинджера перед американским миром — это разрыв советско-китайского союза за счёт установления особых отношений США и Китая. Это полностью изменило геополитическую карту мира. И привело к долгому тренду тесных отношений США и Китая, который растянулся на десятилетия. В условиях новой холодной войны между США и Китаем Трамп считает, что противостояние США двум сверхдержавам нецелесообразно и надо разбить этот союз и перетянуть Россию на сторону США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что России не интересен ни статус полноценного члена «Большой семёрки», ни приглашённого.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ не интересно возвращение в G7, на котором настаивает Трамп, – мнение