Москва, 2 июня 2020, 11:00 — REGNUM Основная тема, которую президент США Дональд Трамп рассчитывает предложить странам «Большой семёрки», касается того, как сдерживать Китай во всех сферах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что Трамп пригласил в формат G7 четыре страны, включая Россию.
Присутствие в этом формате России, как полагает Шаповалов, «выглядит парадоксальным».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры по вопросам контроля над вооружениями и саммита «Большой семёрки».