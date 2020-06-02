Москва, , 11:00 — REGNUM Основная тема, которую президент США Дональд Трамп рассчитывает предложить странам «Большой семёрки», касается того, как сдерживать Китай во всех сферах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что Трамп пригласил в формат G7 четыре страны, включая Россию.

«Обратите внимание на набор стран. Там, помимо России, Южная Корея, Австралия и Индия. Посмотрите на политическую карту мира. Это страны, которые по периметру окружают Китай, — сказал Шаповалов. — Южная Корея, Австралия и Индия — это страны, которые рассматриваются как будущие члены азиатского НАТО. Трамп не скрывает, что приглашение данных стран является основной темой, которую президент США собирается предложить «Большой семёрке», — рассмотреть, как сдержать Китай во всех сферах: от экономической до военной».

Присутствие в этом формате России, как полагает Шаповалов, «выглядит парадоксальным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры по вопросам контроля над вооружениями и саммита «Большой семёрки».