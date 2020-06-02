Москва, , 10:59 — REGNUM Совфед одобрил закон о дополнительных полномочиях правительства РФ при введении режима повышенной готовности или ЧС в сфере туризма и транспортных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Правительство при введении режима повышенной готовности или режима ЧС получает право устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством.

Пассажир также вправе отказаться от перевозки, и в таком случае уплаченная за перевозку плата подлежит возврату в порядке и срок, установленный правительством.

Закрепляется право правительства устанавливать на 2020 год и 2021 год особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения, а также исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно.

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