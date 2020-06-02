Москва, , 10:56 — REGNUM «Большая семёрка» перестала быть центром принятия решения в рамках мировой экономики, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против приглашения РФ на саммит «Большой семёрки».

«G7 — это неформальная структура, которая была создана по инициативе французского президента Валери Жискар д’Эстена в ходе очередного экономического кризиса 1970-х годов. К 2008 году эта структура утратила неформальный статус главного центра принятия решений по вопросам мировой экономики, — сказал Шаповалов. — Произошли очень серьёзные структурные изменения в мировой экономической системе, и те семь стран, которые формировали G7 и создавали доминирующую силу в западном мире, к 2008 году утратили свою роль. Появились новые амбициозные лидеры — Китай, Индия, Бразилия. И поэтому «Большая семёрка» в 2008 году перестала быть центром принятия решения в рамках развития мировой экономики. Эта функция перешла к «Большой двадцатке», которая была создана в рамках экономического кризиса 1998−1999 годов и стала мировым центром и остаётся таковым и сейчас».

Что касается «Большой семёрки», то, как полагает Шаповалов, она превратилась в «клуб по интересам» ведущих западных стран, которые обсуждают те или иные вопросы, касающиеся западного сообщества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трюдо заявил, что Россия остаётся за пределами G7 и будет там находиться и дальше.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7