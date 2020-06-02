Пермь, , 10:43 — REGNUM Бывший депутат Госдумы РФ Павел Анохин заявил о возможном участи в качестве кандидата на выборах губернатор Пермского края, сообщают СМИ.

Политик подчеркнул, что окончательное решение об участии или не участии в выборах примет после их официального назначения, отмечает издание «Коммерсантъ».

Ранее о своём желании участвовать в губернаторских выборах заявили юрист Антон Любич и бизнесмен Александр Репин.

Напомним, выборы главы Пермского края планирую провести 13 сентября 2020 года. Досрочные выборы должны состояться из-за отставки в январе 2020 года Максима Решетникова, который пошел на повышение и занял пост министра экономического развития России. В феврале врио губернатора региона назначен Дмитрий Махонин.

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