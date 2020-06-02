Донецк, , 10:50 — REGNUM Военные преступления не имеют срока давности, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём обращении к жителям ЛНР, сообщил 2 июня официальный сайт главы ДНР.

Он выразил соболезнования в связи с шестой годовщиной украинского авиаудара по зданию бывшей Луганской областной администрации.

«Прошло шесть лет со дня чудовищного обстрела. Он навсегда останется в памяти жителей Донбасса как один из самых кровавых дней агрессии Киева. У военных преступлений нет срока давности, мы не забудем злодеяния украинских властей», — сказал Пушилин.

Напомним, 2 июня 2014 года украинская авиация обстреляла центр Луганска. В результате авианалёта погибли восемь мирных жителей, 28 человек получили ранения.

Украинские СМИ, комментируя данное событие, утверждали, якобы на самом деле авиаудара не было, а взрыв произошёл из-за того, что зенитная ракета ополченцев случайно «навелась» на тепло кондиционера на фасаде здания.

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