Донецк, 2 июня 2020, 10:50 — REGNUM Военные преступления не имеют срока давности, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём обращении к жителям ЛНР, сообщил 2 июня официальный сайт главы ДНР.
Он выразил соболезнования в связи с шестой годовщиной украинского авиаудара по зданию бывшей Луганской областной администрации.
Напомним, 2 июня 2014 года украинская авиация обстреляла центр Луганска. В результате авианалёта погибли восемь мирных жителей, 28 человек получили ранения.
Украинские СМИ, комментируя данное событие, утверждали, якобы на самом деле авиаудара не было, а взрыв произошёл из-за того, что зенитная ракета ополченцев случайно «навелась» на тепло кондиционера на фасаде здания.
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