Кишинёв, , 10:38 — REGNUM Намерение президента Молдавии Игоря Додон в ходе поездки в Москву 24 июня повторно просить президента России Владимира Путина о кредите в 200 млн евро «выглядит мягко говоря невежливо». Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил молдавский политик и журналист Дмитрий Чубашенко.

Додон сообщил, что в ходе поездки в Москву «попробует организовать рабочую встречу с Путиным», чтобы «пообщаться о кредите и других вопросах, которые касаются текущей повестки дня». «Есть уверенность, что парламент [Молдавии], может быть, даже единогласно проголосует за это соглашение, потому что нам эти деньги нужны для инфраструктуры», — заявил Додон.

«Простота хуже воровства», — отметил в этой связи Чубашенко. «В связи с тем, что Россия уже давала Молдавии по просьбе Додона кредит, но президент не смог обеспечить прохождение внутримолдавских процедур для получения этих денег, повторная просьба «Дайте 200 миллионов евро» выглядит, мягко говоря, невежливо», — добавил он.

Дмитрий Чубашенко «Такое поведение Додона напоминает амбиции одного дерзкого и ненасытного персонажа русской классики: «Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою; чтобы жить ей в Окияне-море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках». Финал той истории знают самые маленькие дети».

Напомним, Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

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