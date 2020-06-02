Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Каждый этап снятия ограничительных мер в Ростовской области должен быть продуман и выверен. Такое мнение высказал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Каждый следующий шаг мы будем делать, исходя из того, как говорится: десять раз отмерь — один раз отрежь. Здоровье людей — приоритет власти», — отметил глава региона.

Василий Голубев отметил, что на Дону возможны ещё последствия вспышек коронавируса в закрытых социальных учреждениях, что может оказать влияние на ситуацию с распространением инфекции в регионе. В настоящее время власти готовятся к возобновлению оказания плановой медицинской помощи и рассматривают варианты запуска временно приостановивших деятельность предприятий, рассматривают вопросы, связанные с получением ряда бытовых услуг и возможностью заниматься спортом, непродовольственные магазины заполняют санитарную декларацию.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время работают 795 детсадов, которые посещают почти 25 тыс. дошколят. В сформированных 2 тыс. 363 группах организован так называемый входной фильтр.