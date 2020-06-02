Сейлем, США, , 10:32 — REGNUM Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун отказалась направить Национальную гвардию на разгон массовых протестов, как того потребовал президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с руководителями штатов. Об этом Браун заявила в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что в последние выходные мая мэр Портленда Тэд Уилер попросил о мобилизации Национальной гвардии. Уилер хотел направить военных для прямого противостояния с протестующими.

«Это был не первый раз, когда мэр попросил мобилизовать Нацгвардию, и не первый раз, когда я отказалась», — заявила Браун.

Губернатор добавила, что не стала отправлять в Портленд военных, а попросила полицию штата об отправке в город сотни офицеров. При этом 50 бойцов Нацгвардии Орегона будут «помогать только незримо», находясь на улицах без оружия.

«Солдаты на улицах — это именно то, чего хочет президент Трамп», — сказала Браун.

Глава государства ранее позвонил губернаторам всех штатов, призывая ввести войска. Однако люди должны безопасно говорить о необходимости реформы, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что настойчиво рекомендовал руководству штатов задействовать Нацгвардию для подавления беспорядков, возникших в связи с гибелью от рук полицейских темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Читайте также: В штате Нью-Йорк осудили идею Трампа о разгоне протестов военными

А также: В крупнейшем городе американского Орегона из-за беспорядков введён режим ЧС