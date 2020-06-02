Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Новый вариант государственного бюджета Грузии представят в парламенте страны 5 июня. Об этом 2 июня сообщил журналистам председатель финансово-бюджетного парламентского комитета Ираклий Ковзанадзе, передает грузинское «Общественное телевидение».

«Минфин планируют представить в парламент исправленный вариант бюджета, по моей информации, 5 июня», — сказал Ковзанадзе.

Он добавил, что рассмотрение корректировок бюджета начнется на следующей неделе, график рассмотрения будет скоро разработан. Для осуществления антикризисного плана, который учтен в новом бюджете, потребуется 3 млрд лари.

Напомним, правительство Грузии разработало план по выводу экономики страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа предусматривает субсидии и льготы предпринимателям, а также социальные выплаты населению.

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