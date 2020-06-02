2 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Происходящее в США подталкивает международное сообщество к непростому выбору, на чью сторону встать: всё более ненадежных и ищущих своей выгоды авторитарно-демократических США, как отметил один азиатский дипломат, или надежной, ищущей своей выгоды и непреклонной силы, которой является Китай.

Александр Белов, , 11:20 — REGNUM Международное сообщество, которое когда-то смотрело на США как на поборника демократии и прав человека, с ужасом увидело, как по всей стране полиция развернула репрессии против протестующих, одинаково жестко действуя как против мародеров, так и против демонстрантов и журналистов, пишут Колум Линч и Робби Грэймер в статье, опубликованной 1 июня в The Foreign Policy.

Статуя Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

Наблюдателей по всему миру шокировало то, с какой жестокостью протесты разгоняются полицейскими, часть из которых под видеозапись таранили протестующих на внедорожниках и применяли электрошок против студентов, уже находившихся в полицейских машинах. Президент США Дональд Трамп, похоже, поддерживает полицию, заявив губернаторам США в ходе видеоконференции 1 июня, что они должны «доминировать». Если же они этого не делают, подчеркнул он, они «напрасно потратят время», поскольку в противном случае протестующие возьмут над властями верх.

Реакция международного сообщества на репрессии в США свидетельствует о том, насколько сильно испортилась репутация Вашингтона в глазах мира за время правления Трампа.

«Развал глобального лидерства США произошел быстрее, чем ожидалось», — заявил высокопоставленный дипломат изданию The Foreign Policy.

«Военное превосходство и экономическая мощь по-прежнему на месте, однако очень быстро истощаются резервы политической или «мягкой» силы», — добавил он, отметив, что в результате традиционные союзники оказываются в очень сложном положении.

Солдаты армии США CPO Joan Powers

Кроме того, протесты продемонстрировали миру глубоко укоренившиеся в США социальные проблемы, ослабляющие позиции США как флагмана современных либеральных ценностей, в том числе в плане продвижения прав человека, демократии и капитализма свободного рынка.

«Я очень озабочен тем, насколько сильно это влияет на наше лидерство и наши голоса за рубежом», — заявила бывший дипломат Линда Томос-Гринфилд.

«Люди смотрят на США в поисках лидерства, они ждут от нас поддержки. Их беспокоит то, что мы теряем позиции», — добавила она.

Во время своей конференции с губернаторами Трамп призвал их усилить меры по борьбе с протестующими, а также отметил, что другие страны смотрят на США. По словам Трампа, за рубежом может сложиться впечатление, что у власти в США «слабаки». В свою очередь советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен указал на то, что противники США пытаются воспользоваться нынешней ситуацией. Он обратился к иностранным противникам США — будь то Зимбабве или Китай — и подчеркнул разницу между ними и Вашингтоном. По его словам, США отличаются от них тем, что полицейского, убившего чернокожего Джорджа Флойда, будут судить. О’Брайен добавил, что если американские граждане хотят выходить на мирные протесты, у них есть такое право, в тюрьму их никто сажать не будет. Авторы напоминают, что за выходные в США было арестовано около 4 тыс. мирных протестующих и журналистов.

Некоторые высокопоставленные американские дипломаты предпринимают попытки защитить американские ценности, одновременно осуждая убийства Флойда и расовую несправедливость на родине. Так, посол США в Зимбабве Брайан Николс заявил о том, что хотя он как чернокожий всегда ощущал определенную ограниченность своих прав, он всегда знал, что США, «зачатые в свободе», всегда стремились быть лучше — «сияющим градом на холме». Томас-Гринфилд в свою очередь указала на то, что сами по себе американские дипломаты не могут заполнить тот вакуум, который возник в Вашингтоне.

Государственный департамент США

Там, президент США, по некоторой информации, был вынужден направиться в бункер, что в еще большей степени подчеркнуло изоляцию главы Белого дома, который так и не встретил солидарности со стороны своих союзников.

И действительно, очевидная неспособность Трампа проявить лидерские качества в вопросе превышения полицией своих полномочий и массовых акций протеста стала лишь одним в целой череде ударов по его репутации, о которой на международной арене говорить не приходится. Он решил в одиночку — в стиле «Америка прежде всего» — бороться с пандемией коронавируса, неоднократно оскорблял союзников США, отказывался от важных международных соглашений. Он заявил о прекращении финансирования ВОЗ, а также заявил о том, что может пригласить на саммит Большой семерки Россию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, самый близкий союзник Трампа в Европе, заявил о том, что он примет все необходимые меры, чтобы не дать Белому дому восстановить членство России в этом клубе.

Противники США с большим интересом встретили происходящее в стране. Им по душе оказались картины того, как держава-конкурент оказалась поглощена пандемией и массовыми акциями протеста, вскрывающими непреходящие расизм и неравенство.

«Некоторые думают, что жизни чернокожих ничего не значат», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, использовавший хештег #BlackLivesMatter.

«Для всех тех из нас, кто так не считает: давно пора всему миру развернуть войну против расизма», — добавил иранский дипломат, подчеркнувший, что пришло время для мира против расизма (#WorldAgainstRacism).

«Вы вешаете гомосексуалистов, побиваете женщин камнями и истребляете евреев», — заявил в ответ на это государственный секретарь США Майкл Помпео, который на протяжении многих лет выступал против однополых браков, в том числе называл их «извращением».

Майк Помпео

Пекин, который еще не оправился от расистских нападок на студентов из Африки, воспользовался возможностью, чтобы отвлечь внимание от своих репрессий в Гонконге. Когда официальный представитель Госдепа Морган Ортагус выразила критику в адрес Пекина за то, что тот лишает бывшую британскую колонию политических свобод, ее китайская коллега Хуа Чуньин перепостила сообщение американского дипломата со словами «я не могу дышать».

"Жизни всех людей имеют значение», — указала она в последующем сообщении.

«Мы решительным образом поддерживаем наших африканских друзей. Мы решительным образом выступаем против всех форм расовой дискриминации и экстремистских проявлений расизма и ненависти», — добавила она.

Более того, посольство России на своих страницах в социальных сетях осудило полицейское насилие в США в отношении представителей прессы, после того как против российского журналиста полиция применили перцовый спрей. Как отметили российские дипломаты, они озабочены числом совершенных американскими полицейскими нарушений и неоправданных задержаний журналистов, освещавших протесты в США.

С точки зрения многих традиционных союзников Вашингтона, происходящее в США подталкивает международное сообщество к непростому выбору, на чью сторону встать: всё более ненадежных и ищущих своей выгоды авторитарно-демократических США, как отметил один азиатский дипломат, или надежной, ищущей своей выгоды и непреклонной силы, которой является Китай.