Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Николаев пояснил, почему заработал за 2019 года 59,4 млн рублей. По словам Николаева, он является индивидуальным предпринимателем, и отражённая в декларации сумма является «годовым оборотом предприятия», сообщили журналистам представители народного избранника.

«В этой сумме всё: зарплаты сотрудников, расходники, оборудование, налоги», — отметил парламентарий.

За год доходы Николаева выросли более чем в 10 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, у мэра Екатерибурга за год доходы упали с 4,5 млн в 2018 году до 3,23 млн рублей в 2019 году.

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