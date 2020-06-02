Тегеран, , 10:01 — REGNUM Ученый из Ирана Сирус Агари, задержанный в США и являвшийся одним из фигурантов обмена заключенными между Тегераном и Вашингтоном, вылетел с территории Соединенных Штатов к себе на родину. Об этом 2 июня рассказал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в соцсети Instagram.

«Хорошая новость. Самолет с доктором Сирусом Асгари вылетел из Соединенных Штатов», — написал на своей странице министр иностранных дел Ирана.

Также он в своем сообщении поздравил супругу ученого и его семью с данным событием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что задержанный в США Агари должен возвратиться в Иран в ближайшее время.