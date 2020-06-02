Гонконг, Китай, , 09:48 — REGNUM Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм обвинила Соединённые Штаты в применении «двойных стандартов». Такое заявление она сделала сегодня, 2 июня, комментируя бурные протесты в США и реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, передаёт новостной канал Channel NewsAsia.

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Она напомнила, что в Гонконге были аналогичные волнения, однако США и другие западные страны занимали тогда иную позицию.

«В последние недели мы очень ясно увидели двойные стандарты, которые существуют вокруг», — сказала Лэм.

Она подчеркнула, что иностранные правительства относятся со всей серьезностью, когда речь заходит об обеспечении национальной безопасности в их собственных странах.

«А на ситуацию в нашей стране, в частности в Гонконге, они смотрят предвзято», — уверена глава Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон критически отнесся к ответу Гонконга на протесты. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал начать лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку недавно де-факто он «перестал быть обособленной составляющей КНР». Глава Белого дома подчеркнул, что Китай заменил своё обещание следовать принципу «одна страна — две системы» на принцип «одна страна — одна система».

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Напомним, из-за планов Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге американское руководство решило ввести санкции в отношении Китая.

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