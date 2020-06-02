Москва, , 09:20 — REGNUM Министерство обороны РФ уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они будут проводиться на военнослужащих-добровольцах. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве 2 июня.

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Уточняется, что клинические испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48 ЦНИИ Минобороны РФ. Для проверки безопасности и эффективности вакцины уже отобрано 50 военнослужащих.

«В том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата, — говорится в сообщении ведомства. — Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний».

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Отмечается, что первая группа должна отправиться для проведения эксперимента уже завтра, 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что завершить клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции планируется до конца июля.