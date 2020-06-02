Москва, 2 июня 2020, 09:20 — REGNUM Министерство обороны РФ уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они будут проводиться на военнослужащих-добровольцах. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве 2 июня.
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Уточняется, что клинические испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48 ЦНИИ Минобороны РФ. Для проверки безопасности и эффективности вакцины уже отобрано 50 военнослужащих.
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Отмечается, что первая группа должна отправиться для проведения эксперимента уже завтра, 3 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что завершить клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции планируется до конца июля.