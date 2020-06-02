Вашингтон, , 09:09 — REGNUM В США для прекращения беспорядков, вызванных гибелью темнокожего гражданина США Джоржа Флойда, губернаторы штатов должны задействовать Национальную гвардию. Сделать это главам территорий настоятельно рекомендовал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает газета The New York Times.

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При этом сам глава Белого дома заявил о намерении мобилизовать все имеющиеся в стране военные и гражданские ресурсы для наведения порядка на улицах.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам, защищать права законопослушных американцев», — заявил американский лидер.

При этом Трамп добавил, что в случае отказа какого-либо штата предпринять решительные действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, он развернёт «вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решит эту проблему за них».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал массовые беспорядки, охватившие города Соединенных Штатов из-за убийства афроамериканца полицейскими в городе Миннеаполис, «актами внутреннего терроризма».Глава Белого дома считает, что достаточное присутствие национальной гвардии на улицах поможет прекратить мародерство и насилие в американских городах.

Напомним, 25 мая в США после задержания по подозрению в мелком правонарушении в полицейском участке скончался афроамериканец Джордж Флойд. При задержании полицейский придавил его коленом к асфальту, практически лишив его возможности дышать. Позднее этот страж порядка был уволен из полиции и теперь обвиняется в непредумышленном убийстве. Смерть Флойда вызвала массовые протесты, которые уже вышли за пределы США.

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