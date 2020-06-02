Якутск, , 09:50 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса большинство россиян уже забыли о конкретике предлагаемых поправок в Конституцию РФ, а предлагаемые способы онлайн-голосования, в том числе растянутые на неделю, и вовсе от лукавого, высказал мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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По мнению эксперта, необходимо перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

«Было бы логично совместить все голосования 13 сентября. Явка была бы высокая, все бы собрались после лета, вероятно не будет уже такой напряжённой ситуации с коронавирусом, родители отправят нормально детей в школу, и можно спокойно исполнить конституционный долг», — считает Андрей Данилов.

Политог уверен, что с темой коронавируса на второй план ушли поправки — большинство людей не помнят их смысл. Исходя из опыта общения с представителями различных национальностей, проживающих в России, Андрей Данилов отметил, что многим запомнилась поправка о русском языке.

«Считаю, что русский язык — это основа, которая скрепляет наше государство, и эта поправка важна. А всё, что касается сроков голосования, ненужности предъявления паспорта, каких-то предлагаемых онлайн-методов голосования — всё это от лукавого. У оппозиции и зарубежных наблюдателей появится «козырь в рукаве» для различных обвинений в фальсификаций итогов голосования», — добавил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин надеется на активность граждан в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ:

«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие».