Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» способна внести конституционные поправки по реформе выборного законодательства в Грузии и без поддержки оппозиции. Так 1 июня прокомментировал высказывания представителей оппозиционных партий мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ряд оппозиционеров ранее высказались, что не поддержат реформу, если не будет выпущен на свободу их соратник, совладелец телеканала «Мтавари архи» Григорий Руруа, обвиненный в незаконном хранении оружия.

«У конституционных изменений в парламенте очень много сторонников. С нашей стороны есть полная готовность поддержать эти изменения, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли уже по новой избирательной системе. Если со стороны оппозиции не будет поддержки, это в первую очередь навредит им», — сказал Каладзе.

Он добавил, что в том случае, если из-за непредвиденных обстоятельств поправки в Конституцию не будут внесены, то выборы пройдут по прежней схеме.

Стоит отметить, что у «Грузинской мечты» в парламенте 115 голосов из 150. Это позволяет принимать конституционные изменения без оппозиции и даже в случае наложения «вето» на закон президентом. Но в ноябре 2019 года закон о выборной реформе не прошел, так как депутаты-мажоритарщики, отказались голосовать за отмену мажоритарных округов. Новый проект реформы предполагает оставить для них 30 мест.

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