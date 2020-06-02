Киев, , 08:59 — REGNUM Украина разработает государственную стратегию по возвращению Крыма, но большая её часть будет секретной, заявил постоянный представитель президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 1 июня в интервью информационному агентству «Укринформ».

Чиновник отметил, что его ведомство вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также с министерством по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий и МИДом работают над документом.

«МИД пишет проект своей части, в минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента — свой блок, и сейчас надо всё это свести воедино», — рассказал Кориневич.

Он отметил, что прошло уже шесть лет с момента воссоединения Крыма с Россией, а на Украине до сих пор нет своей стратегии по «возвращению» региона.

«Абсолютно всем приобщённым к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной — чтобы люди видели… Но, конечно, большая её часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Крыму «критическая» проблема с водой, но Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения полуострова.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот и законная власть на Украине была уничтожена. Воссоединение Крыма с Россией состоялось на основании итогов референдума, на котором подавляющее большинство его участников поддержало эту идею.