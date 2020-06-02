Тбилиси, , 09:02 — REGNUM В Грузии начали разрабатывать комплекс мер, который позволит провести в стране выборы так, чтобы они не стали причиной распространения коронавируса. Об этом спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе сообщил во время заседания, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Власти уже работают над теми необходимыми правилами и рекомендациями по безопасности, — рассказал председатель законодательного органа. — Это коснется как избирательной кампании, так и дня выборов, и мы работаем над такими изменениями, которые, разумеется, будут заранее известны оппозиции».

Талаквадзе подчеркнул, что новые правила позволят обезопасить жителей страны от инфекции, при этом не будут ограничивать избирательную активность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Грузии в этом году запланированы на 31 октября. Партия, получившая большинство, будет формировать правительство.

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