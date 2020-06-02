Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) намерено выделать $9,2 млн на программу в области защиты прав человека в Боснии и Герцеговине. Об этом 2 июня сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что задача программы состоит в «расширении прав и возможностей граждан и государственных институтов для улучшения ситуации в области защиты прав человека в целом, качества предоставляемых услуг и возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых слоёв населения» этой страны.

USAID планирует заключить пятилетний контракт преимущественно с американскими организациями, уточняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году USAID направляло $8 млн на развитие у учащихся в Боснии и Герцеговине критического мышления. В США полагают, что система образования в этой стране находится под политическим влиянием. В 2020 году США намерены провести ряд фискальных реформ в Боснии и Герцеговине.

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