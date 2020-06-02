Вилючинск, Камчатский край, , 08:38 — REGNUM Два малых противолодочные корабля (МПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вышли в Охотское море для решения практических и учебных задач. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Поставленные противолодочным кораблям задачи — защита морских коммуникаций, изучение отдалённых от места базирования районов плавания и отработка выполнения противолодочных задач в назначенной морской зоне. В походе экипажи МПК проведут ряд учений и тренировок с практическим выполнением боевых упражнений.

В процессе подготовки к походу боевые расчёты МПК провели в районах боевой подготовки флота учебные стрельбы из всех видов корабельного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцевом море завершились совместные противолодочные учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота (СФ) — большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» соединения Кольской флотилии разнородных сил и малого противолодочного корабля (МПК) «Онега» Беломорской военно-морской базы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Североморск» и «Онега» завершили противолодочные учения в Баренцевом море