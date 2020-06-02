Киев, , 08:39 — REGNUM На данный момент вероятность полномасштабной войны Украины с Россией мала, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 1 июня в эфире телеканала ICTV.

«Продвижение «российских войск» глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте», — рассказал он.

По словам чиновника, ВСУ имеет боевой потенциал, которого нет у многих европейских стран.

«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может… Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живём шесть лет», — добавил Резников.

При этом он заявил, что война всё же идёт, причём следует говорить о войне не на востоке Украины, а на востоке Европы.

«Поэтому мы и призываем и приглашаем наших западных партнёров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку. Откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше», — сказа вице-премьер.

Ранее Резников в своей статье для американского издания Atlantic Counsil предложил провести переговоры в «Будапештском формате», но без России. Таким образом, он пригласил поучаствовать в переговорах США, Великобританию, Францию и КНР.

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Отметим, украинская пропаганда формирует у своей аудитории странное представление о реальности — в Донбассе якобы идёт война Украины и России, но в то же время вероятность нападения крайне мала. Против ВСУ воюют не такие же граждане Украины, а некие «российские войска», при этом за шесть лет войны никаких доказательств Украина не предоставила.

В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе, армия РФ не ведёт боевые действия в регионе, а Киев воюет против собственных граждан, которые восстали после государственного переворота 2014 года.