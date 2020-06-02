Хараре, , 08:53 — REGNUM Правительство Зимбабве вызвало посла США в стране Брайана Николса для комментариев по поводу замечания советника президента США по национальной безопасности о том, что Зимбабве разжигает антирасистские протесты в стране. Об этом передает ВВС Africa.

Напомним, что насилие вспыхнуло в городах по всей территории США в связи с убийством полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что иностранные противники, среди которых он выделил Зимбабве и Китай, используют продолжающиеся протесты в своих интересах.

По информации журналистов телерадиокомпании, О'Брайен заявил, что видел публикации китайских пользователей в Твиттере о том, что они «находят удовлетворение и успокоение в происходящем в США хаосе», однако не предоставил никаких доказательств того, что Зимбабве якобы играет какую-либо роль в протестах. О'Брайен также отметил, что всем иностранным врагам «это не сойдет с рук».

В ответ на это в зимбабвийской государственной газете The Herald опубликовали комментарии министра иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо о том, что посол США должен был явиться по вызову. Мойо, однако, не сообщил никаких подробностей о том, когда состоится встреча.

Он заявил, что правительство намерено напомнить послу о том, что Зимбабве уважает суверенитет других государств.

Официальный представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана написал в Твиттере, что страна не считает себя противником США.

По словам репортеров, отношения Зимбабве и США ухудшились из-за того, что у Зимбабве плохая репутация в области прав человека.

Напомним, что на прошлой неделе в Африканском союзе осудили гибель Флойда, призвав США активизировать усилия для того, чтобы обеспечить полную ликвидацию расовой дискриминации в стране.