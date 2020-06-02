Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 1 июня на заседании дал поручение комитетам по юридическим вопросам и здравоохранению разработать законопроект о штрафах для граждан, которые не носят маски и не соблюдают другие рекомендации минздрава. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Председатель законодательного органа подчеркнул, что суммы штрафов должны быть существенными, но не таких размеров, чтобы становиться социальной проблемой для жителей страны.

«Это не те нарушения, которые связаны лишь с тем, кто их нарушает. Эти нарушения правил и рекомендаций касаются здоровья и жизни многих других граждан, — отметил Талаквадзе. — Поэтому важно создать правовые и эффективные законодательные регуляции».

Напомним, во время введенного для профилактики эпидемии коронавируса режима чрезвычайного положения в Грузии, который закончился 22 мая, жителей за несоблюдение карантинных мер штрафовали на 3000 лари (около $940 по курсу).

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