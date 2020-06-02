Москва, , 07:54 — REGNUM Различие украинской элиты от российской в том, что первые готовы на роль лакеев, а вторые готовы были на роль привратников, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Конституция 1993 года — это была конституция страны, которая была устремлена на Запад. Более того, она, в общем-то, пыталась встроиться в западный мир, она была готова для этого пожертвовать… даже суверенитетом», — заявил Шахназаров.

И эти тридцать лет встраивания в Запад породили в народе очень горькое разочарование, поскольку сам Запад Россию демонстративно отринул, даже несмотря на все попытки российской элиты не мытьем, так катанием встроиться в него.

«В этом плане, наша элита Российская, в сущности, мало отличалась от украинской. Просто амбиций больше. Украинская готова была готова в качестве лакеев там служить, а российская все-таки претендовала на роль привратников. Вот эти разочарования, собственно, и материализовались в этих поправках в конституцию», — считает режиссер.

Напомним, что голосование о поправках в Конституцию России намечено на 1 июля текущего года. Соответствующее заявление было сделано президентом России Владимиром Путиным.