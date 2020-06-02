Москва, 2 июня 2020, 07:54 — REGNUM Различие украинской элиты от российской в том, что первые готовы на роль лакеев, а вторые готовы были на роль привратников, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
И эти тридцать лет встраивания в Запад породили в народе очень горькое разочарование, поскольку сам Запад Россию демонстративно отринул, даже несмотря на все попытки российской элиты не мытьем, так катанием встроиться в него.
Напомним, что голосование о поправках в Конституцию России намечено на 1 июля текущего года. Соответствующее заявление было сделано президентом России Владимиром Путиным.