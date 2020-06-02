Чита, , 07:41 — REGNUM В правительстве Забайкальского края произошло новое кадровое назначение. Как сообщает сегодня, 2 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, заместителем министра строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначена Наталья Рогова. Её испытательный срок продлится полгода.

Заместитель министра строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Наталья Рогова Правительство Забайкальского края

Из биографии нового чиновника известно, что Наталья Рогова родилась 3 февраля 1976 года в Чите. В 1998 году окончила Иркутскую Государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». С июля 2019 года по январь 2020 года занимала должность начальника управления реализации государственных программ в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. С 15 января 2020 года также в Минстрое работала начальником управления жилищной политики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министерство строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края образовано в мае 2019 года. С этого времени его возглавляет Алексей Гончаров.

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