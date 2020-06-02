Бразилиа, , 05:43 — REGNUM Возможное участие президента Бразилии Жаира Болсонару в очной встрече лидеров «Группы семи» (G7) в расширенном составе обсудили бразильский лидер и президент США Дональд Трамп. Об этом 1 июня глава латиноамериканского государства написал на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, он выразил благодарность американскому лидеру за отправку в Бразилию партии аппаратов искусственной вентиляции легких. Также стороны затронули вопросы экспорта бразильской стали в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил о намерении перенести саммит G7 с июня на сентябрь и пригласить на мероприятие Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

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