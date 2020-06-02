Киев, , 05:30 — REGNUM Переговоры по ситуации Донбассе должны проводиться в «будапештском формате» между Украиной, США и Великобританией, но без участия России, считает украинский вице-премьер Алексей Резников. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании исследовательского центра при НАТО Atlantic Counsil.

Идею исключить российскую сторону из формата он объяснил тем, что РФ якобы «нарушила» положения Будапештского меморандума и якобы «напала» на Украину. Однако Резников подчеркнул, что украинским властям не следует отказываться переговоров в «Минского формате», которые, по его словам, способствуют освобождению «удерживаемых» лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина создает некую «переговорную площадку» для обсуждения войны в Донбассе.

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