Сейлем, США, , 04:02 — REGNUM Просьбу мэра Портленда Теда Уилера ввести в город нацгвардию для подавления беспорядков отклонила губернатор американского штата Орегон Кейт Браун, которая не согласна с призывом президента США Дональда Трампа о повсеместном использовании этого вида войск. Об этом она заявила 1 июня в ходе пресс-конференции.

Глава штата отметила, что это уже не первый раз, когда Уилер просит ее применить силы нацгвардии. Браун добавила, что направит в Портленд 100 полицейских и 50 невооруженных резервистов национальной гвардии, в задачи которых войдет «оказание исключительной поддержки» городской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что массовые беспорядки, охватившие США в связи с гибелью негра Джорджа Флойда, являются актами внутреннего терроризма.

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