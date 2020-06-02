Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Массовые беспорядки, охватившие города Соединенных Штатов из-за убийства негра полицейскими в городе Миннеаполис, являются актами внутреннего терроризма, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе обращения к согражданам в Белом доме.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма», — заявил Трамп.

Он добавил, что федеральное правительство США готово применить Нацвардию для наведения порядка в регионах, где прошли массовые уличные беспорядки. По словам Трампа, достаточное присутствие национальной гвардии на улицах поможет прекратить мародерство и насилие в американских городах.

При этом американский лидер подчеркнул, что в случае бездействия губернаторов он готов развернуть Вооруженные силы США для оперативного наведения порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США направило около 250 военнослужащих в Вашингтон для обеспечения безопасности. При этом военные будут помогать наводить порядок в городе, не участвуя в задержании участников протестов.

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