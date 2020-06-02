Миннеаполис, США, , 01:35 — REGNUM Компании Airbnb, Google и Sony перенесли на более поздний срок ряд своих мероприятий из-за трагедии в Миннеаполисе. Об этом 1 июня сообщает агентство Bloomberg.

Google отменила запланированное на 3 июня представление новой операционной системы Android 11. Sony перенесла намеченную на 4 июня виртуальную пресс-конференцию о новой игровой приставке Playstation 5.

Исполнительный директор онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески отменил выступление о существующих на фоне пандемии нового коронавируса перспективах туризма и путешествий.

Напомним, целый ряд городов США охвачен волной протестов и беспорядков после убийства офицером полиции чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц объявил 1 июня, что он подписал исполнительный указ после консультации с мэром Миннеаполиса о продлении комендантского часа еще на два дня.

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