Приштина, , 10:58 — REGNUM В партии бывшего премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» 7 июня заявили, что петиция за проведение досрочных парламентских выборов в крае за неделю собрала 150 тысяч подписей (при общей численности населения около двух миллионов человек).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители «Движения» заявили, что в ближайшее время сбор подписей начнется не только в крупных городах, но и в деревнях и селах, чтобы облегчить доступ для граждан.

Напомним, после вынесения вотума недоверия правительству Курти ему на смену в соответствии с декретом президента Косово Хашима Тачи без выборов пришло правительство Авдуллы Хоти. Попытки «Самоопределения» опротестовать данный декрет в Конституционном суде провалились. Ещё до того, как вердикт суда стал известен, «Самоопределение» начало проводить акции протеста в поддержку проведения новых выборов. Ближайшая такая акция должна состояться 12 июня.

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