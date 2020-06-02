Приштина, , 07:43 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 31 мая высказалась резко против отмены режима взаимности в торговых отношениях с Сербией, который был несколько ужесточен 31 мая.

На своей странице в социальной сети Twitter Османи обратилась к Специальному представителю ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославу Лайчаку, который заявил, что «разочарован» решением правительства Альбина Курти об ужесточении режима:

«Со всем должным уважением, отменить режим взаимности значит отказаться от всех соглашений, достигнутых в ходе диалога, проходящего под руководством ЕС. Большинство их относится к ЦЕФТА (которое предполагает и принцип взаимности) и в некоторых из них в явной форме содержится требование о взаимности в торговых отношениях».

Напомним, заместитель Курти Хаки Абази, комментируя данное решение временного правительства, заявил, что теперь ни одна фура из Сербии не проедет в Косово, если в сопровождающей документации не будет написано «Республика Косово».

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