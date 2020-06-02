Приштина, 2 июня 2020, 07:43 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 31 мая высказалась резко против отмены режима взаимности в торговых отношениях с Сербией, который был несколько ужесточен 31 мая.
На своей странице в социальной сети Twitter Османи обратилась к Специальному представителю ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославу Лайчаку, который заявил, что «разочарован» решением правительства Альбина Курти об ужесточении режима:
ЦЕФТА — договор о создании зоны свободной торговли в Центральной Европе. Косово, как и Сербия, присоединилось к соглашению о ЦЕФТА в 2008 году.
Напомним, заместитель Курти Хаки Абази, комментируя данное решение временного правительства, заявил, что теперь ни одна фура из Сербии не проедет в Косово, если в сопровождающей документации не будет написано «Республика Косово».
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