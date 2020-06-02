Гуково, Ростовская область, , 00:36 — REGNUM В Ростовской области должность главы администрации приграничного с территорией Украины города Гуково занял 39-летний Евгений Гриненко. Как следует из информации, размещённой на сайте муниципального образования, депутаты местной гордумы перед голосованием рассмотрели две кандидатуры на руководящий пост, передаёт ИА REGNUM.

«По итогам профессионального тестирования и конкурсного испытания на рассмотрение городской думы были вынесены две кандидатуры. По результатам голосования утверждена кандидатура Евгения Гриненко», — говорится в сообщении.

О новом управленце известно, что после окончания Ростовского государственного университета путей сообщения он работал в двух донских министерствах — сельского хозяйства и продовольствия, а также экономического развития, администрации Родионово-Несветайского района. Также занимал руководящие посты в различных компаниях и избирался депутатом Болдыревского сельского поселения, был председателем собрания депутатов — возглавлял Родионово-Несветайский район.

ИА REGNUM отмечает, что город Гуково численностью на 1 января 2019 года 63,8 тыс. человек расположен на границе с Украиной.