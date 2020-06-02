Приштина, , 07:39 — REGNUM Со вторника 2 июня все ещё правящая партия Косово «Движение за самоопределение» начнет сбор подписей под петицией в поддержку проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, граждане смогут поставить свою подпись на площади «Мать Тереза» в Приштине в период с 10:00 до 18:00. При этом, конечно же, будет осуществляться контроль за соблюдением социальной дистанции.

Напомним, в «Самоопределении» не приняли решение Конституционного суда Косово, одобрившее декрет президента Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства члену Демократической лиги Косово Авдулле Хоти без выборов после вынесения вотума недоверия правительству Альбину Курти. За день до вынесения вердикта активисты «Самоопределения» провели «пробный» митинг протеста в поддержку проведения выборов, в котором приняли участие около пяти тысяч человек.

Представители ЕС и США призвали сторонников Курти признать вердикт суда и отложить свои притязания до следующих выборов, не удерживая власть силой.

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