Киев, , 00:21 — REGNUM Власти Украины не намерены помогать Москве решать проблемы водоснабжения Крыма. Об этом 1 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Украины внимательно следят за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. По словам Кулебы, в Киеве оценивают ситуацию в Крыму как «критическую».

«Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая … Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — сказал глава украинского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возвращения в состав России ситуация с водоснабжением Крыма осложнилась, так как основным источников пресной воды на полуострове был Северо-Крымский канала, доставляющий воду в степную часть полуострова из Днепра. Но Украина этот канал перекрыла. Теперь в Крыму используют местные источники — накапливают воду в водохранилищах и бурят артезианские скважины.