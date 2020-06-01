Вашингтон, , 23:58 — REGNUM 44-й президент Соединенных Штатов Барак Хуссейн Обама обратился к протестующим в крупных городах США и призвал их решать проблемы на выборах, а не на улицах. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Обама пишет, что низкая явка избирателей на местных выборах в США не позволит в полной мере учитывать вопросы социальной справедливости.

Бывший президент подчеркивает, что он поддерживает протестное движение, но, по его мнению, нужно «не выбирать между протестами и политикой, а делать и то и другое».

Именно поэтому он считает явку на местных выборах важной, особенно среди молодежи, так как сейчас она ничтожно мала.

Результатом протеста должны быть конкретные законы, считает Обама, а это невозможно, если на выборах побеждает чиновник, не отвечающий требованиям протестующих.

Проявления экстремизма Обама осудил.