Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Более 17 тысяч бойцов национальной гвардии задействованы в обеспечении порядка в охваченных волнениям городах США. Об этом сообщил 1 июня глава федерального бюро национальной гвардии Джозеф Ленгиел.

«Сегодня 17 015 солдат национальной гвардии оказывают содействие гражданским местным властям и властям штатов в борьбе с беспорядками», — написал генерал на своей странице в Twitter.

Ленгиел добавил, что всего для участиях во внутренних операциях на территории США развёрнуты 66,7 тысячи бойцов национальной гвардии, что является рекордным показателем. Порядка 45 тысяч из них в настоящее время задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, уточнил он.

Напомним, волна акций протеста, переросших массовые беспорядки, охватила целый ряд городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

Более чем в 40 городах страны объявлен комендантский час, в 15 штатах и округе Колумбия к охране общественного порядка привлечена национальная гвардия.

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