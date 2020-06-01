Африн, Сирия, , 23:44 — REGNUM Мирные жители Сирии пострадали при взрыве заминированной террористами машины в Джиндересе (Алеппо, Сирия), сообщает 1 июня Firat.

Инцидент произошёл 1 июня на территории зоны безопасности, контролируемой военными Турции. Несколько человек пострадали, есть погибшие мирные жители.

Напомним, населённый пункт Джиндерес находится в 65 км к западу от Алеппо и является пригородом Африна. 29 мая на территории Африна погибли пять гражданских лиц.

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