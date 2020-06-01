Идлиб, Сирия, , 22:58 — REGNUM Шесть обстрелов населённых пунктов зафиксировано за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил 1 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Он напомнил, что режим прекращения огня действует в зоне «Идлиб» с 6 марта 2020 года.

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Мелладжа, по одному разу обстреляны населённые пункты Эд-Дана, Дахр-Эль-Кебир, Дадих, Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказал Александр Щербицкий.

При этом он отметил, что «за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

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